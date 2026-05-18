広島の中村奨成外野手（２６）と佐々木泰内野手（２３）が、１９日のＤｅＮＡ戦（マツダ）から１軍に昇格する。荷物整理のため、マツダスタジアムを訪れた中村奨は、「チームが勝てるように貢献したい」と意気込んだ。中村奨は「２番・右翼」で自身初の開幕スタメンをつかみ取るも、２２試合に出場し、打率・１６９、０本塁打、０打点と結果を残せず、４月３０日に登録抹消。その後３軍に合流し、打撃を修正していた。２軍に合