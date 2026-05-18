子犬がやりがちな危険行動 1.何でも口に入れてしまうこと 子犬がやりがちな危険行動は、何でも口に入れてしまうことです。 「そんなものまで！？」と、飼い主が驚くようなものも口に入れてしまうのが子犬です。靴下、化粧品、電池、文房具、ティッシュなど、目に入るもの全てと言っても過言ではありません。 好奇心が旺盛で、何にでも興味を持ち、「これは何であるか」「これは食べることができるのか」などを知り