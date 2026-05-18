飲料メーカーで専門部署を立ち上げて新発想のビジネスに挑む動きがみられる。ニーズの多様化や変化の激しさが背景。既存ブランドやカテゴリ、既存事業では多様化するニーズを捉えにくくなり、迅速な対応が求められることも受けた動きとなる。「ブランド担当者が、自分のブランドが該当するカテゴリで愛され続けていくということと、新しい機会を既存の枠組みを超えて見いだしていくという2つの仕事をするのは大変」と語るのは