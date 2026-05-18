6月5日よりテレ東のドラマ25枠で4週にわたり放送されるあの主演ドラマ『わたしの相殺日記』の追加キャストとして、窪塚愛流、ゆめっち（3時のヒロイン）、遊井亮子、竹中直人の出演が発表された。 参考：あのが地上波ドラマ単独初主演『わたしの相殺日記』テレ東で6月5日より4週にわたり放送 本作は、田口佳宏ら『孤独のグルメ』（テレ東系）の脚本を手がけるチームによる完全オリジナルストーリー。生