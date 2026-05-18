（日比野暖子記者 18日午後1時半ごろ）「午後1時半ごろの名古屋栄は、5月とは思えないほどの日差しの強さで、暑さ対策が欠かせません。道ゆく人も多くの人が帽子や日傘で対策をとっています」 【写真を見る】｢夏どうなっちゃうんだろう…｣ 名古屋は2日連続で真夏日 18日の最高気温は31.6℃ 東海地方は19日も季節先取りの暑さが続く見込み 熱中症に注意 朝から強い日差しが照りつけ、気温がぐんぐん上昇した東海地方。名古屋の18