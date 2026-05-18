高松空港、「うどん出汁のでる蛇口」を5月20日に再開する。リニューアル後も、蛇口からうどん出汁を注いで提供する。県外客と訪日客に向け、地域ブランドの認知向上と香川の情報発信につなげる。同サービスは2010年7月に「空の駅かがわ」で温かい出汁の提供を始め、2019年8月に「四国空市場」で冷たい出汁の提供も始めた。冷たい出汁は2024年6月に休止し、温かい出汁も到着ロビー移転に伴い3月で提供を終えたが、再開を求める声を