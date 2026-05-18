警察によりますと、きょう午前９時ごろ、山形県白鷹町の旧鷹山小学校の敷地内で火災がありました。 特定非営利活動法人の４０代女性が薪（たきぎ）を乾燥させる作業をしていたところ、薪から火が上がったということです。 女性は自力消火を試みましたが、火の勢いが収まらず１１９番通報しました。 火は消防により、午前１０時前に消し止められましたが、コンテナ１基が全焼したということです。（乾燥中の薪の一部含む）