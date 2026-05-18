全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・人形町の居酒屋店『焼酎処さつま』です。錫ジョカでいただく前割りの至福『さつま』の店名が物語るように、オープン以来18年、焼酎とそれに合う料理をテーマとした骨太な店である。芋焼酎は、鹿児島を中心に味わい深いものが揃うが、中でも昔から懇意にしているという国分酒造の焼酎のお湯割りがいい。例えば同蔵のレギュラー酒「さつ