北海道帯広市が主催するばんえい競馬で、複数の調教師や馬主が、競馬法で禁じられている競走馬登録の「名義貸し」に関係しているとして、市民団体が刑事告発したことを明らかにしました。刑事告発の対象は、「名義貸し」の疑いがある４人の馬主と「名義借り」の疑いがある調教師２人です。市民団体によりますと、調教師らは所有する馬を他の馬主から名義を借りて馬主登録した上で、ばんえい競馬に出走させ、手当や賞金を受け取った