マウンド上で支配力を発揮した佐々木(C)Getty Images磨き上げた「第3の変化球」自信を深めるマウンドとなった。現地時間5月17日、ドジャースの佐々木朗希は、敵地でのエンゼルス戦に先発登板。メジャー自己最長となる7回（91球）を投げ、被安打4、1失点、8奪三振と好投。4月25日のカブス戦以来となる2勝目を挙げた。【動画】佐々木朗希、メジャー自己最長7回を投げ切り笑顔のシーン課題が修正された。11安打、10得点を叩き出