言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、雄大な山の足元を指す言葉、日常でよく使う現状維持の表現、そして科学的な指標という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。す□□□□ままさん□□うどヒント：山の周囲に広がるなだらかな傾斜地、一切の手を加え