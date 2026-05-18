滋賀県大津市が打ち出した幼稚園教諭の給与引き下げ条例案。5月18日、本会議で否決されました。 待機児童が全国最多の大津市は、保育士不足を解消するため、今年度の採用から幼稚園教諭と保育士を「教育保育職」として一本化したことに伴い、幼稚園教諭の給与を保育士と同じ水準に引き下げる条例案を市議会に提出しました。 しかし、幼稚園教諭らが所属する労働組合からは「労使交渉が妥結していない」などとして、条例案