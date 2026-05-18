ブルボンの連結子会社であるレーマンは、レーマンオリジナルラスク“フロランタンラスク”2種類を詰め合わせた「フロランタンラスクアソート」と、夏向けのゼリーとフロランタンラスク2種類を詰め合わせた「フリュイジュレ＆フロランタンラスクセット」の2品を5月21日に販売を開始する。アーモンドを使ったフランス菓子“フロランタン”とラスクを組み合わせた「フロランタンラスク」と、たっぷりの果肉とゼリーの食感・風味にこだ