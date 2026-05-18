兵庫県丹波篠山市で18日午後、畑で野焼きをしていた男性が火に巻き込まれて死亡しました。 消防によりますと午後2時半ごろ、丹波篠山市西古佐の畑で、「枯れ草に火が燃え広がっています」と近所の男性から119番通報がありました。 警察によりますと、通報した男性は畑の方で音がしたため、見に行ったところ、炎が上がっていたということです。 火は約1時間後に消し止められ、周囲への延焼はありませんでしたが、畑ののり面620平