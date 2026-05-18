DUNLOPグループのダンロップスポーツマーケティングは、ダンロップテニスラケット「LX」シリーズの数量限定モデル3機種（「LX800 TOUR」「LX800 LAVENDER」「LX1000 LAVENDER」）を6月13日から販売する。LXシリーズは、「スマートに勝ちたい」そして「身体への負担は抑えたい」というプレーヤーの悩みを解決するために生まれ、高い操作性・パワー・快適性を極めたモデル。これまで上品で落ち着きのあるカラーを展開してきた「LX」