JR西日本の「ハローキティ新幹線」が運行を終了。ラストランにファンが殺到しました。 新大阪駅に詰めかけたファンの視線の先にやって来たのは、人気キャラクター「ハローキティ」をあしらったピンクの車両。「ハローキティ新幹線」です。 「ハローキティ新幹線」はインバウンド客をはじめ国内外の幅広い世代を呼び込もうとJR西日本が企画し、新大阪・博多間を1日1往復してきました。 車