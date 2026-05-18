AIを使った自動運転をめぐる開発競争が激しさを増す中、新たな自動運転システムを搭載する新型ミニバンが公開されました。国内市場で果たしてどの企業が覇権を握るのでしょうか？記者「今アクセルを踏んだのですが、まさに電気自動車のような加速が感じられます」日産が公開した大型ミニバンの新型「エルグランド」です。独自ハイブリッドシステムを採用し、車内の静かさや燃費が大幅に改善しています。発売当初、「会社で使う車」