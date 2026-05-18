女子陸上幅跳び選手の榎本樹羅（アストライア明石ＡＣ）が１７日、自身のインスタグラムを更新。上腕二頭筋が際立つ最新ショットを投稿した。榎本は上腕の筋肉が浮き立つタンクトップ姿で両腕を組み、「自然いっぱい気持ちよかったー！」と記述。背景に山も見える緑豊かな場所で撮影した一枚を公開した。一週前には「お花畑に連れて行ってもらえると喜びます」と、草原をバックにほほ笑むオフショットを投稿。ゆるっとしたニ