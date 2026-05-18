歌舞伎俳優の市川團十郎さんを追った映画『襲名』が、9月に公開されることが発表されました。監督は三池崇史氏。【写真を見る】【 市川團十郎 】ドキュメンタリー映画『襲名』公開決定監督は三池崇史氏 初のドキュメンタリー映画（コメント全文）第79回カンヌ国際映画祭開催中の5月17日、フランス・カンヌのJW マリオットカンヌにて、ラインナップ発表記者会見が開かれ、ドキュメンタリー映画『襲名』の特報映像が世界初解禁され