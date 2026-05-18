元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（32）が18日までに自身のSNSを更新。通販サイトの住所が書き換えられていたことを明かした。Xで「通販サイトから身に覚えのない住所変更完了のお知らせメールが届いたので一旦メールは閉じ、ブラウザからマイページにログインし確認したら、実在する全く知らない住所に変更されていてゾッとしました...」と勝手に住所変更されていたことを報告。「即スクショし、パスワードを変更、そし