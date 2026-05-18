【ジュネーブ共同】体操の国際統括団体ワールドジムナスティクス（旧国際体操連盟）は18日、ロシアとベラルーシについては今後の体操、新体操、トランポリンなどでの大会参加で制限をなくし、国を代表する形で競技することを容認すると発表した。ウクライナ侵攻を理由に、これまでは個人の中立選手としてのみ参加を認めていた。国際オリンピック委員会（IOC）は7日にベラルーシの国際大会参加制限の勧告を全面的に解除すると発