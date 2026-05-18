ガールズグループME：Iが、17日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。SUZU（19）が「話を聞いていない」と占われ、メンバーが共感した。番組では占師のシウマ氏から「SUZUさんは基本男の子なんですよ。なんか発想がね。やってることとか。男の子っぽい特徴がある」と占った。メンバーは驚くも、SUZUはうなずき「男の子の中で育ちました」と共感した。シウマ氏が「で、人の話を聞いてる