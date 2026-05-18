アイドルグループFRUITSZIPPERが18日、公式Xを更新。メンバーの月足天音（26）が脚の痛みにより安静が必要となったと掲載した。「月足天音につきまして、脚の痛みにより医師の診察を受けた結果、安静が必要との診断を受けました。現在は治療と安静に努めておりますが、本人および関係各所と協議のうえ、無理のない範囲で活動を継続させていただくこととなりました」と報告。「そのため、今後のライブ・TV出演におきましては、椅