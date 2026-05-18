コカ・コーラシステムは5月20日、「綾鷹」の味わいにぴったりなおにぎり全5種をイオンリテールの約380店舗で発売する。「綾鷹」に合うおにぎりが登場○「綾鷹」に合う限定おにぎり全5種が登場イオンリテールとおにぎり協会の協力により、「綾鷹」「綾鷹 ミネラル緑茶」、機能性表示食品「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」、イオン限定販売「綾鷹 玄米茶」の味わいに合わせた全5種のおにぎりが登場する。ラインアップは、「お