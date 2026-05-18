バレーボール男子の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）で、日本代表の石川祐希が所属するペルージャが新たなタイトルを手にした。今季のペルージャは世界クラブ選手権、スーパー杯、イタリア１部リーグを制覇。主要タイトル４冠を懸けたＣＬの決勝が１７日に行われ、ザビエルチェ（ポーランド）を３―０で下して２連覇を達成した。今季の石川は右ヒザのケガで苦しむも、今月の試合で３か月ぶりに復帰。この日は第１セットにリ