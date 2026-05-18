FPパートナーは5月18日、「新社会人の新生活に関する意識調査」の結果を発表した。調査は2026年4月13日〜4月16日、2026年4月に新社会人となった男女701名を対象にインターネットで行われた。○新社会人の平均年収は「432.8万円」2026年4月に新社会人となった全国の男女701名に対して、社会人1年目の年収について聞くと、平均「432.8万円」となった。また、1年目の平均年収(初任給)としてどのように感じるか聞くと、「非常に少ない