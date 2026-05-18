巨人の戸郷翔征投手（２６）が１８日に、ジャイアンツ球場での投手練習に参加。ランニングやキャッチボールなどを行い、翌１９日に先発する予定のヤクルト戦（いわき）に向けて最終調整をした。リベンジを果たすことはできるか。次戦で対峙するヤクルト打線とは、今季初先発のマウンドに上がった４月５日のヤクルト戦（東京ドーム）以来の対戦となる。５回１００球を投げて５回６安打５失点で今季初黒星を喫した相手なだけに、