衆参両院は5月15日、安定的な皇位継承に関する全党派による全体会議を開催した。皇室研究家で神道学者の高森明勅さんは「『女性天皇』実現を求める国民の気持ちを締め出し、現在の『男系男子』に固執して政府・与党のペースで早々と店じまいする様子が見える。こんな一方的なやり方で、議論を打ち切ってもいいのだろうか」という――。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■与野党協議がいき