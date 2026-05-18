ヤクルトの池山隆寛監督が、YouTubeチャンネル『イガちゃんねる 〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜』で公開された動画「【独占対談】絶好調! セ・リーグ首位の池山監督を直撃! 『バントしない』『8番投手』『3番捕手』勝ってる理由はどこに!?」に出演。バントの優先順位を下げている理由を語った。池山隆寛監督○バントの少なさは監督のイメージ通り?村上宗隆がメジャーへ移籍した直後のシーズンながら、山野太一や新助っ人のキハダら新