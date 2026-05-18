なでしこジャパンの狩野倫久（４９）が１８日、都内で就任会見を行い、元日本代表ＤＦ内田篤人氏（３８）のコーチ就任を発表した。前監督のニルス・ニールセン氏の退任に伴い、４月の米国遠征は暫定監督として指揮を執り、正式就任に至った。会見に同席した日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「外国人を含め複数の候補から選んだ」と説明した。狩野監督は「私たちが掲げる最大の目標は、２０２７年のブラジル女子Ｗ杯優勝。すな