韓国女子バレーボールの伝説、ファン・ヨンジュ（39）がコートから去る。韓国女子バレーの韓国道路公社ハイパスは5月18日、ファン・ヨンジュの引退を発表した。【写真】韓国美人バレー選手の“大胆”ショットクラブはベテランのファン・ヨンジュとの契約延長を希望していたという。だが、「選手としてある程度の位置にいるうちに、美しく引退したい」という本人の固い意思を尊重することに決めたと説明している。ファン・ヨンジュ