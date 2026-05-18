過去の性売買騒動で活動を休止していた歌手のG.NAが、歌を披露する動画とともに近況を伝えた。G.NAは5月18日、「歌を歌っていると、自分の中で最も幸せな部分が現れる。しばらくその感情がどんなものだったのか忘れていたけれど…少しずつ音楽が再び本当の自分を見つけさせてくれている」とコメントした。【写真】大金受け取り「関係」？ G.NAの“下半身スキャンダル”続けて、「まだ伝えたいことがたくさんあるし、いつか自分の話