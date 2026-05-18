ボーイズグループBIGBANGのメンバー、SOLが9年ぶりのフルアルバムリリースについて、「さまざまな感情が込み上げ、たくさんの思いが巡る」と感想を語った。5月18日、SOLはソウル麻浦（マポ）区上岩（サンアム）洞にあるキューブコンベンションセンターで、4thフルアルバム『QUINTESSENCE』のリリース記念リスニングパーティーを開催し、カムバックの感想を伝えた。【写真】ベビーカーを引く姿まで…SOL、家族との日常まずSOLは、忙