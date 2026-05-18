コカ・コーラシステムは、緑茶ブランド「綾鷹」で進める“おにぎりには「綾鷹」”の取り組みを、イオンの売場に広げる。イオンリテールと一般社団法人おにぎり協会の協力を得て、「綾鷹」に合うイオン限定おにぎり全5種を開発した。5月20日から、本州〈東北地区を除く〉・四国の「イオン」「イオンスタイル」約380店舗で4週間限定販売する。「綾鷹」ブランドは、2024年のリニューアル以降、好調に推移している。2025年は、2007年の