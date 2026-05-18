【モデルプレス＝2026/05/18】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が5月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのチキンカレーを公開し、話題となっている。【写真】41歳元モー娘。「おうちごはんの理想」“カフェ風”チキンカレー＆スープの昼食◆石川梨華、手作りのチキンカレー公開石川は「チキンカレーにやみつきたまごのせ コンソメスープも」とつづり、写真を投稿。雑穀米にカレー、ゆで卵の半分がのったカレー