ハーゲンダッツは2026年5月19日からミニカップ「ショコラミントエクストラ」を期間限定で新発売します。従来のミントフレーバーよりもミントを多く配合した暑くなる季節にぴったりのアイスになっているとのことなので、編集部に届いた「ショコラミントエクストラ」を一足早く味わってみました。ショコラミント エクストラ｜商品情報｜ハーゲンダッツ ジャパンHäagen-Dazshttps://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/ch