米女優メリル・ストリープとアン・ハサウェイが共演する米映画「プラダを着た悪魔２」（デヴィッド・フランケル監督）が、週末映画興行収入で２週連続１位を獲得したことが１８日、分かった。週末の観客動員数は２５万３９９０人、興収４億５９３万５７００円を記録。動員では２位だったが、興行成績で堂々の１位を獲得。累計動員２０００万人超え、興収３４億円超えと、依然として高い数字を維持している。ＳＮＳでは同作に関