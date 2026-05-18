NEWSが、本日5月18日に新曲「KMK」を配信リリースした。 “ハイパーポップ”をサウンドテーマにした「KMK」は、メジャーキーで駆け抜けるアッパーチューンな一曲。 歌詞にはNEWSが歩んだヒストリーを想起させる言葉たちが散りばめられ、爽快なメロディに聴く人の声や想いが重なり、一つの物語を紡ぐ楽曲に仕上がっている。 また、小山慶一郎、増田貴久、加藤シゲアキのイニシャルを意味する楽曲タイトル「KMK」のロゴが