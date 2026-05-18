１７日、第１０回中国・ロシア博覧会で舞踊を披露するロシアの若手ダンサー。（ハルビン＝新華社記者／王松）【新華社ハルビン5月18日】中国黒竜江省ハルビン市で17日、第10回中国・ロシア博覧会が開幕した。ロシアの芸術団体が民族舞踊や歌唱、サックス演奏などを披露し、会場を盛り上げている。博覧会は「信頼、協力、ウィンウィン」をテーマに、中国商務部、黒竜江省、ロシア経済発展省、ロシア産業貿易省が共催している。