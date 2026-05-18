ローソンは18日、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の一部のナチュラルローソン（110店舗）で、店内オーブンで焼き上げる新カテゴリー「焼きデリ」8品を5月19日より順次発売すると発表した。あわせて、店内調理の新ブランド「ナチュローキッチン」を2026年から始動することも明らかにした。【写真】「焼小籠包」から「ホットク」まで新商品ずらり…！■物価高でも伸長する「店内焼成」の高付加価値「ナチュローキッチン」は、