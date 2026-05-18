俳優の横浜流星（29）が18日、大阪にある「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープンイベントにジャパンアンバサダーとして登壇した。【全身ショット】爽やか！遊び心あふれるスタイルの横浜流星ネイビーのブルゾン、コットンボーダーのTシャツとチノパンツというさわやかなファッションで登場した横浜はポイントについて「シンプルでカジュアルなスタイルなのですが胸元のロゴや袖のデザイン。ジョナサンのときは片方だけロ