巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が17日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。2022年まで4シーズンに渡って在籍した古巣・広島のファン感謝デー参加を希望する場面があった。最近は10月ではなく5月の運動会が一番多いという話題から、毎年シーズン後の秋に各チームで行われるファン感謝デー