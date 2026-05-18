19日(火)も東北から九州にかけて晴れる所が多く、季節外れの暑さが続くでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■山形・福島で34℃予想 季節外れの暑さに18日(月)は兵庫県の豊岡や大分県の日田で35.3℃まで上がり、今年全国で初めての35℃以上、猛暑日となりました。19日(火)も広く晴れて、九州から東北では30℃前後の暑さが続くでしょう。東北では猛暑日に迫る暑さになる所もありそうです。【19日(火)の予想最高気温】