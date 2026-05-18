女優でモデルのアイリ（37）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。3月15日に父で元大関若嶋津の日高六夫さんが亡くなって以降、初の投稿となり、父への思いや現在の心境をつづった。20枚の思い出写真も公開した。92年3月の自身が3歳時のバレンタインデーとみられる日に父と砂に埋まりながら笑顔を見せたほほ笑ましいショットや、相撲部屋の上がり座敷で振り袖姿で父と向き合った姿。はかま姿の父とピースサイン、食卓で肩を