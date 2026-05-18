Aさんと、隣に住むひとり暮らしのBさん（80代）は日ごろから親しく言葉を交わす間柄です。Bさんが車の免許を返納してからは、Aさんが自家用車で定期的に病院や買い物へ連れて行ってあげていました。【動画】マイペースで走る自転車…後ろでは渋滞が発生そして用事が終わって車から降りる時に、Bさんは「いつも悪いから、これ車代ね」といくらかお金を渡そうとしてきます。Aさんはいつもお代を断っていますが、Bさんは「申し訳ない