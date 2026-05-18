ももいろクローバーZが2026年5月17日に結成18周年を迎えた。17日当日は“ももクロ18歳“を記念して「6574日目。その先へ行くのだ。」と題した生配信を実施。メンバーがそれぞれオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像】ももいろクローバーZ、18周年迎えた弾ける笑顔のオフショットに「激かわすぎる」） 百田夏菜子は「18周年」「本当にありがとうっっっ」と綴りメンバ