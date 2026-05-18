テレ東では、ドラマ25「わたしの相殺日記」を2026年6月5日(金)深夜24時52分〜放送。このドラマは、「孤独のグルメ」の脚本を担当するチームが手掛ける完全オリジナルストーリーで、全4話を4週にわたり放送します。先週、地上波ドラマ単独初主演となるあのが、自己流の相殺術によって、先行き不透明な世の中を自由に生きようとするマイペースな主人公・桜庭萌（さくらば・もえ）を演じることが解禁されました。萌は、いたって普通の