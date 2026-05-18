高市政権が今国会で成立を目指す「国旗損壊罪」。日本国旗を傷つける行為を法律で禁じるもので、高市早苗総理にとって制定は長年の悲願でもある。自民党内では、表だった反対論は限られているものの、水面下では懸念の声が根強い。そして新たに結成された「高市グループ」を巡っても、早くも異変が起きている。随所に見え隠れする“高市自民”の「危うさ」とは――。 【画像】「過剰規制」だと国旗損壊罪を批判す