１７日に福山市で発生した山林火災はほぼ消し止められましたが、消火活動が続けられています。 １７日午後２時半ごろ、福山市赤坂町早戸で「枯れ草が燃えている」と付近の住民から通報がありました。 市によりますとこれまでに焼けた面積は約１５ｈａにのぼるということですが、１８日午後３時４０分に火はほぼ消し止められたということです。 一方、１４日に発生した呉市音戸町の火災は消火活動が続けられていますが、鎮火