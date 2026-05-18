『永遠にゲームで対戦したいキリタン』の世界が現実に！ 「東北きりたん×GYARI」グッズ全5種が5月20日12時より受注開始大人気クリエイターGYARIさんの楽曲『永遠にゲームで対戦したいキリタン』の世界観を楽しめる、「東北きりたん×GYARI」グッズの受注販売が2026年5月20日12時よりドワンゴジェイピーストアにてスタートします。撮影アイテムとしても活躍する「セリフアクリルスタンド」（2640円）や、大判の「デスクマッ